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- 2020-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
2020-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) belgeleri erişime açıldı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 14:13
- Güncelleme : 26.11.2020 - 14:23
2020-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 6 Aralık tarihinde yapılacak sınavın giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'NİN SİTESİNDE
Halis Aygün, adayların belgelerini, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerini belirtti.