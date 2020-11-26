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    2020-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı

    ÖSYM tarafından yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) belgeleri erişime açıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 14:13
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 14:23
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    2020-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı

    2020-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 6 Aralık tarihinde yapılacak sınavın giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM'NİN SİTESİNDE

    Halis Aygün, adayların belgelerini, ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerini belirtti.

    GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

    2020-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı #1

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