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2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS ek yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu söyledi.
- DHA
- 19.11.2020 - 16:09
- Güncelleme : 19.11.2020 - 16:28
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları belli oldu.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 5-11 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.
ÖSYM Başkanı, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.