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    2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, DGS ek yerleştirme sonuçlarının duyurulduğunu söyledi.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 16:09
    • Güncelleme : 19.11.2020 - 16:28
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    2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

    Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları belli oldu.

    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 5-11 Kasım tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

    ÖSYM'DEN DGS AÇIKLAMASI

    Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.

    ÖSYM Başkanı, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

    2020 DGS ek yerleştirme sonuçları açıklandı #1

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