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2020 KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Geçen ay yapılan sınavın sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
- AA
- 26.11.2020 - 10:04
- Güncelleme : 26.11.2020 - 10:11
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
25 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın sonuçları, ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr/) internet sitesinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından erişime açıldı.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI BELLİ OLDU
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.