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    2020-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri yayınlandı

    2020-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 14:15
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 14:56
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    2020-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri yayınlandı

    22 Kasım’da düzenlenecek olan 2020-KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı.

    SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

    Adaylar sınava girecekleri yerleri yayınlanan giriş belgesi içerisinde görebilecek.

    Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" denildi.

    GİRİŞ BELGELERİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

    2020-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri yayınlandı #1

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