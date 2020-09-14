2020 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı

2020 KPSS soru ve cevapları açıklandı mı? KPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları yayınlandı

ÖSYM, 2020 KPSS soru ve cevaplarının tamamını yayınladı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları'nın yayınlandığını duyurdu. İşte, KPSS soru kitapçığı...

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün duyurusunun ardından 2020 KPSS soruları ve cevaplarının tamamı ÖSYM tarafından yayınlandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün günler öncesinden açıkladığı gibi KPSS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 14 Eylül Pazartesi günü erişime açıldı. İşte online sistem üzerinden erişime açılan 2020 KPSS soruları ve cevapları...

KPSS SORU CEVAP KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

KPSS soruları ve cevapları için son dakika duyurusu geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını erişime açtı. Adaylar, 2020-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını ÖSYM'nin online ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte 2020 KPSS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...

ÖSYM KPSS SONUÇ DUYURUSU

12 -13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

KPSS SORU DAĞILIMI

KPSS lisans sınavında (Genel Yetenek 60 ve Genel Kültür 60) adaylara toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika süre verildi. KPSS Eğitim Bilimleri sınavına girecek adaylara toplam 80 soru soruldu ve 100 dakika süre verildi.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 22 Ekim’de ÖSYM üzerinden erişime açılacak. Adaylar KPSS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPPS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır. MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır.



