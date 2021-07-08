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    2020-YDUS ek tercih sonuçları açıklandı! 2020-YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

    ÖSYM, 2020-YDUS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tercihte bulunan adaylar, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor. İşte, 2020-YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 15:02
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    2020-YDUS ek tercih sonuçları açıklandı! 2020-YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Bunun üzerine tercihte bulunan adaylar, 2020-YDUS ek tercih sonuçlarını sorgulayacakları ekranı araştırmaya başladı.

    İşte 2020-YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

    2020 YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

    ÖSYM, 25 Haziran-1 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

    2020 YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    2020-YDUS ek tercih sonuçları açıklandı! 2020-YDUS tercih sonuçları sorgulama ekranı #1

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