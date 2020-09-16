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    2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayınlanacak

    2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayınlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de ÖSYM'nin internet sitesinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.
    • AA
    • 16.09.2020 - 15:42
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    2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayınlanacak

    Üniversite öğrencisi adaylarının yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ek yerleştirme kılavuzlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    2020 YKS ek yerleştirme kılavuzunun yarın yayımlanacağını bildiren Prof. Dr. Halis Aygün, konuyla ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden yaptı.

    KILAVUZ YARIN YAYINLANIYOR

    YKS ek yerleştirme tercihlerinin de 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacağını aktaran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    “Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yarın yayımlayacağız.

    TERCİHLER 17-23 EYLÜL'DE

    Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

    2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayınlanacak #1

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