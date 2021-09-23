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- 2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı
2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı
- Haber Merkezi
- 23.09.2021 - 15:28
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği), 3 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları giriş belgelerinin erğişime açıldığını duyurdu.
İşte 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınava giriş belgesi alma ekranı...
2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavlarının giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Ekim'de uygulanacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.
Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri belirtildi.
Duyuruda, 3 Ekim'de uygulanacak 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.