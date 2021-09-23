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    2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği giriş belgesi alma ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 15:28
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    2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı

    Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği), 3 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ederken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları giriş belgelerinin erğişime açıldığını duyurdu.

    İşte 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınava giriş belgesi alma ekranı...

    2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavlarının giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu.

    ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Ekim'de uygulanacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi.

    Adayların, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri belirtildi.

    Duyuruda, 3 Ekim'de uygulanacak 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınavları için adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

    2021-DUS VE 2021-STS DİŞ HEKİMLİĞİ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

    2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı #1

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