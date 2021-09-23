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Eğitim Haberleri

2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı

2021-DUS ve 2021-STS sınav giriş belgeleri yayınlandı: 2021-DUS ve 2021-STS giriş belgesi alma ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği giriş belgesi alma ekranı...