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- 2021 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
2021 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
EKPSS puanı ile tercihlerin alındığı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
- İHA
- 26.01.2021 - 15:16
- Güncelleme : 26.01.2021 - 15:17
ÖSYM Başkanı Aygün: "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır."
Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.