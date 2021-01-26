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    2021 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    EKPSS puanı ile tercihlerin alındığı yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
    • İHA
    • 26.01.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 15:17
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    2021 EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

    ÖSYM Başkanı Aygün: "13-19 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-EKPSS/Kura Engelli Kamu Personeli sınav sonucu ile yerleştirme sonuçları açıklanmıştır."

    Sonuçlar, https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek.

     

    Ayrıntılar gelecek...

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