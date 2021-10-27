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    YDS sonuç sorgulama ekranı: 2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

    ÖSYM, 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen 2021 YDS/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki YDS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2021-YDS/2 sonuç sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 10:16
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    YDS sonuç sorgulama ekranı: 2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

    Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 10 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirildi.

    Yılda iki defa düzenlenen sınavın en son oturumuna girenler, ''YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

    ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada YDS/2 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki 2021 YDS/2 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ÖSYM 2021 YDS/2 sınav sonuç ekranı...

    2021 YDS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    2021 YDS/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    YDS sonuç sorgulama ekranı: 2021-YDS/2 sonuçları açıklandı mı? #1

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