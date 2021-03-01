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- 2021 YKS başvuruları yarın sona erecek
2021 YKS başvuruları yarın sona erecek
ÖSYM, sınava girecek adaylara başvuru süresiyle ilgili hatırlatma yaptı.
- AA & Ensonhaber
- 01.03.2021 - 10:01
- Güncelleme : 01.03.2021 - 10:02
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini belirtti.
ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu anımsatıldı.
BAŞVURUDA SON GÜN
Başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS oturumlarının geç başvuru tarihleri 17-18 Mart olarak belirlendi.
YKS NE ZAMAN DÜZENLENECEK
2021 yılı YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran; Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.