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    2021 YKS başvuruları yarın sona erecek

    ÖSYM, sınava girecek adaylara başvuru süresiyle ilgili hatırlatma yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.03.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 10:02
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    2021 YKS başvuruları yarın sona erecek

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) başvurularının yarın sona ereceğini belirtti.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, 2021-YKS için son başvuru gününün 2 Mart olduğu anımsatıldı.

    BAŞVURUDA SON GÜN

    Başvuruların internet aracılığıyla yarın saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

    ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS oturumlarının geç başvuru tarihleri 17-18 Mart olarak belirlendi.

    YKS NE ZAMAN DÜZENLENECEK

    2021 yılı YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran; Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

    2021 YKS başvuruları yarın sona erecek #1

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