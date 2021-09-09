2021 YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ek tercihler için gözler ÖSYM'de!

2021 YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ek tercihler için gözler ÖSYM'de!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercihleri bekleyen adaylar, "YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

Üniversiteye geçişin ilk aşaması olan YKS'nin sonuçlanmasının ardından herkesin beklediği tercih dönemi başladı.

Tercihlerini yapan öğrenciler açıklanacağı günü beklerken, ÖSYM tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Üniversiteye geçmenin hayalini kuran adaylar tercihlerinin sonuçlarına göre okul kayıtlarına başlarken, henüz tercih yapamamış olanlar ise ek tercihleri bekliyor.

Ek tercihleri bekleyen adaylar, "2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2021 YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2021 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarına dair açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Aygün: "2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içinde sonuçları açıklayacağız." dedi.

Kayıtlar 10 Eylül Cuma günü sona ereceği için ek tercih sürecinin de 11 veya 12 Eylül'de başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak "Ek Yerleştirme" yapılacak.

Merkezi yerleştirmede, bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. "Ek yerleştirmede"; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

Kesin kayıt sonunda, kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

2021 Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

6 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.