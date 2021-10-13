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    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
    • AA
    • 13.10.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:47
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    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

    Üniversite sınavına giren öğrencilerin beklediği haber geldi...

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ikinci ek yerleştirme tercih işlemlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

    Başkan Aygün paylaşımında, tercih işlemlerinin 14-18 tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

    "ŞİMDİDEN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

    Başkan Aygün, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.

    Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

    Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."

    TYT PUANI 140-150 ARALIĞINDA OLANLAR TERCİH YAPABİLECEK

    2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT)/Yabancı Dil Test (YDT) puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek.

    Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor #1

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor #2

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