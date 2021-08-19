Euro
9.9786
0.64%
Dolar
8.5186
0.84%
Altın
489.71
0.84%
Borsa
1.441
-0.6%
Bitcoin
380.729
-0.98%
EXEN Coin
26.90
1.16%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C

    2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2021 YÖKDİL/2 sınav yerleri sorgulama ekranı..

    YÖKDİL/2 sınavı için aylarca hazırlanan adaylar, "Sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte son durum..
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2021 YÖKDİL/2 sınav yerleri sorgulama ekranı..

    YÖKDİL/2 sınavında ter dökmeye hazırlanan adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

    Aylarca bu sınava hazırlananlar, sınav giriş yerlerini öğrenmek ve ona göre hazırlıklarını tamamlamak istiyor.

    Adaylar, "2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, 2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

    2021-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

    2021 -YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

    DİKKAT! 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2021 YÖKDİL/2 sınav yerleri sorgulama ekranı.. #1

    2021-YÖKDİL/2  SINAV GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir