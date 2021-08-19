2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? 2021 YÖKDİL/2 sınav yerleri sorgulama ekranı..

YÖKDİL/2 sınavı için aylarca hazırlanan adaylar, "Sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte son durum..

YÖKDİL/2 sınavında ter dökmeye hazırlanan adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Aylarca bu sınava hazırlananlar, sınav giriş yerlerini öğrenmek ve ona göre hazırlıklarını tamamlamak istiyor.

Adaylar, "2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, 2021-YÖKDİL/2 sınava giriş belgeleri erişime açıldı mı?

2021-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

2021 -YÖKDİL/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 29 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YÖKDİL/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."