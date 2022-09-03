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- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?
Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte tatil sezonu kapandı. Memleketlerine ya da tatile giden vatandaşlar, okullar için geri dönüşe geçti. Peki, Okullar ne zaman açılacak?
- 03.09.2022 - 14:39
Yoğun geçen bir sezonun ardından tatile çıkan öğrenciler, 3 aylık yazın sonuna geldi ve okul havasına girmeye başladı.
2021-2022 eğitim - öğretim dönemini sorunsuz kapatan öğrenci, öğretmen ve veliler, 2022-2023 sezonu için hazırlıklarına başladı.
Yeni sezonda okullarına kavuşacak olan öğrenciler heyecanlı olurken, öğrencilerine kavuşmak isteyen binlerce öğretmen ise gün sayıyor.
Çocuklarıyla birlikte okul hayatının temposuna girecek olan veliler, "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunu sormaya başladı bile.
Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi...
Okullar ne zaman açılacak?
- 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
- 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
- 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
- İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.