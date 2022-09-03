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2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak?

Ağustos ayının sona ermesiyle birlikte tatil sezonu kapandı. Memleketlerine ya da tatile giden vatandaşlar, okullar için geri dönüşe geçti. Peki, Okullar ne zaman açılacak?