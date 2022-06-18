Dün karnelerini alan ve tatil heyecanı yaşayan öğrenciler, "2022-2023 öğretim - öğretim dönemi ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırmaya başladı bile..

Türkiye'de milyonlarca öğrenci, dün karnelerini alarak tatile çıkmanın heyecanını yaşamaya başladı.

Karneleriyle yoğun geçen bir dönemi kapatan öğrenciler, aileleriyle tatilin keyfini sürmeye hazırlanıyor.

Bu süre içerisinde verilen ödevleri yaparak ve kitap okuyarak yeni sezona hazırlanacak olan öğrenciler, tatilin bitmesini istemiyor.

Ancak öğrencilerin sevindiği yaz tatili heyecanı fazla uzun sürmeyecek...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 sezonuna ait eğitim-öğretim takvimini öğrenciler ve velilerin hizmetine sundu bile.

Bu kapsamda da, "2022-2023 öğretim - öğretim dönemi ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, 2022-2023 öğretim - öğretim dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

2022-2023 öğretim - öğretim dönemi ne zaman başlayacak?

MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül itibarıyla başlayacak. Ana okulları ve 1. sınıflarla ilgili uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül'de yapılacak.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak ve ikinci dönemin ara tatili, Ramazan Bayramı ile birleştirilecek. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını söyledi.

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül’de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi:

"Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var. Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak.

Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik.

Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”