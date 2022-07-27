2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak? PAEM sınavı giriş belgesi

2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak? PAEM sınavı giriş belgesi

Polis Akademisi Başkanlığı 7. Dönem PAEM başvurularının ardından, giriş belgesini erişime açtı. Peki, 2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak?

7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı için, sınav giriş yerlerine ilişkin duyuru yapıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nde görev almak isteyenler, fiziki sınav ve mülakatlardan geçmek zorunda.

PAEM adaylarını bekleyen bu zorlu mücadele öncesinde, sınav tarihlerine ilişkin detaylar gündeme geldi.

Sınav tarihlerini henüz öğrenmemiş olanlar, "2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Sınav tarihleri dışında da yine sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş belgelerini almak için, aşağıda verilen linke tıklayabilir.

Peki, 2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak? İşte detaylar ve giriş belgesi..

2022 7. Dönem PAEM fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi tarafından yapılan PAEM duyurusunda; 28 Temmuz-05 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında Fiziki Yeterlilik ve 29 Temmuz-06 Ağustos 2022 (30 Temmuz 2022 hariç) tarihleri arasında da Mülakat/Sözlü Sınavları Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

Lisans mezunu polis memurları arasından İlk Derece Amirlik Eğitimi için Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (925 ) erkek ve (75) kadın olmak üzere (1000) öğrenci alınacak.