2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! 2022 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim alan öğrenciler "AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" sorusunu merak ediyor. İşte 2022 AÖF sınav giriş belgesi sorgulama!

2022 yılı AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı sık sık araştırlıyor. Vize sınavlarına katılım sağlayacak olan açıköğretim öğrencileri konui ile ilgili "2022 AÖF sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı?" sorularını sorguluyor. Sınav belgeleri anadolu.edu.tr üzerinden erişime açılacak. İşte AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı...

AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

AÖF sınav takvimine göre güz yarıyılı vize sınavları 10-11 Aralık tarihinde yapılacak.

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10-11 Aralık'ta gerçekleşecek sınavlara giriş yapabilmek için öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi ile beraber fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanında olmalıdır. Özellikle fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılan kişiler ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları dışında başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

2022 - 2023 AÖF sınav takvimi listesi

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023