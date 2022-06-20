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    2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklandı. Bunun akabinde, "2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.
    • 20.06.2022 - 12:09
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    2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim görenler, bahar dönemi final sınavlarının sonuçlarına ulaştı.

    Bazı öğrencilerin sınav sonuçları istenildiği gibi olmazken, bütünleme ve yaz okulu tarihleri gündeme getirildi.

    2012-2013 öğretim yılından itibaren açıköğretim sistemi ile öğretim yapılan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde bütünleme sınavı uygulanmıyor.

    Bunun üzerine, "2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu gündeme getirildi.

    Peki, 2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak? İşte yanıtı..

    2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak?

    2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

    Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

    2022 AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman başlayacak? #1


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