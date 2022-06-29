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2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? AÖF yaz okulu sınavı tarihi belli oldu mu?