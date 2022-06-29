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    2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

    AÖF yaz okulu kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? AÖF yaz okulu sınavı tarihi belli oldu mu?
    • 29.06.2022 - 17:44
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    2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

    AÖF eksik dersleri tamamlayamayanların ve başarısız olduğu dersleri tekrar verecek olanlara telafi imkanı sunan yaz okulu kayıtları başladı.AÖF öğrencilerinin merakla beklediği kayıt süreci 27 Haziran Pazartesi itibariyle başladı.

    2022 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek? #1

    AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitecek?

    27 Haziran'da başlayan AÖF yaz okulu kayıtları 1 Temmuz 2022 itibariyle bitecektir.

    AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

    AÖF yaz okulu sınavı 13 Ağustos tarihinde yapılacak.Her dersten 20 sorunun sorulacağı sınavda sınav süresi 30 dakika olacak ve 4 yanlış 1 doğruyu götürecek..


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