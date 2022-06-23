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- 2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, sınav ne zaman?
2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, sınav ne zaman?
AÖL öğrencileri hem sınava hazırlanıyor hem sınav tarihinin bir an önce netlik kazanmasını istiyor.Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- Haber Merkezi
- 23.06.2022 - 10:13
- Güncelleme : 23.06.2022 - 10:47
Açıköğretim lisesinde okuyan öğrenciler 3. dönem sınavlarını büyük bir heyacanla bekliyor.Özellikle mezun olmaya yakın adaylar sık sık sınavlar ne zaman yapılacak sorusunu yöneltiyorlar.
AÇIKÖĞRETİM LİSESİ 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.Önümüzdeki günlerde sınav tarihlerinin açıklanması bekleniyor.
ÖNEMLİ UYARI
Kurumdan yapılan bir duyuruda mezun olacak öğrencilerin diplomalarını kolaylıkla teslim alabilmeleri için açıköğretim lisesi bilgi yönetim sistemi üzerinde bulunan adres bilgilerini güncellemeli istendi.Aksi taktirde yaşanacak sorunlar için öğrencilere uyarıldı.