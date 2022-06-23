Haberler

Eğitim Haberleri

2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, sınav ne zaman?

2022 AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, sınav ne zaman?

AÖL öğrencileri hem sınava hazırlanıyor hem sınav tarihinin bir an önce netlik kazanmasını istiyor.Peki AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?