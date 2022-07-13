2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

AUZEF 3 ders başvurusu için süreci merak edenler, "2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 3 ders başvurusu için sürecin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Mezuniyete üç ders sınavına girmek isteyen öğrencilerin, üniversite tarafından açıklanan koşullara uyum sağlaması gerekiyor.

Bu kapsamda koşulları sağlayan öğrenciler, "2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Şartları sağlayan öğrenciler başvuru tarihini kaçırmadan, 3 ders başvurularını tamamlamanın derdinde...

Peki, 2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak? İşte yanıtı..

2022 AUZEF 3 ders başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Belirtilen tarih ve web adresi üzerinden yapılan mezuniyete üç ders sınav başvuruları kabul edilecektir.

Farklı kanallar üzerinden (posta, çözüm merkezi, dilekçe vs.) yapılan sınav başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Tarihleri: 12.07.2022- 14.07.2022

Başvuru Linki: https://aksis.istanbul.edu.tr/

Sınav Tarihi: 24 Temmuz 2022

Sınav Saati: 15.00

AUZEF başvurusu için şu koşulları sağlamak gerekmektedir;

Programındaki eğitimini tamamlamış, mezuniyet için tüm dönemlerden en fazla üç başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler, en fazla üç DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur. Zorunlu staj/uygulama veya ödev dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler mezuniyete üç ders sınavına giremez.

Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır.

Sınavdan 50 puan ve üzeri alan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Vize, final ve bütünleme sınav notları mezuniyete üç ders sınavı değerlendirmesine dikkate alınmaz. Her ne sebeple olursa olsun mezuniyete üç ders sınavına katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı, 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecektir. Mezuniyete Üç Ders Sınavına girme hakkı kazanan öğrenciler https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/login adresinden AKSİS kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yapıp sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

Halen cezaevinde/tutukevinde olup mezuniyete üç ders sınavına girme hakkı olan öğrencinin sınavı, bulunduğu ildeki cezaevinde/tutukevinde yapılır.