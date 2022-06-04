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- 2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınav tarihi...
2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınav tarihi...
Bütünleme sınavına kalan AUZEF öğrencileri, sınav takvimine dair detayları araştırıyor. Peki AÖF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF telafi ve 3 ders sınavı ne zaman? İşte tarihleri...
- Haber Merkezi
- 04.06.2022 - 12:05
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri merakla araştırılıyor.
Başarılı not alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girerek notlarını telafi edecek.
Bu kapsamda bütünleme sınavı tarihleri ve 3 ders sınavları ne zaman merak ediliyor.
Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF telafi ve 3 ders sınavı ne zaman? İşte detaylar...
AUZEF bütünleme ne zaman?
AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanavak.
AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?
AUZEF 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek.