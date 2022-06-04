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    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınav tarihi...

    Bütünleme sınavına kalan AUZEF öğrencileri, sınav takvimine dair detayları araştırıyor. Peki AÖF bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF telafi ve 3 ders sınavı ne zaman? İşte tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2022 - 12:05
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    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınav tarihi...

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavı tarihleri merakla araştırılıyor.

    Başarılı not alamayan öğrenciler, bütünleme sınavına girerek notlarını telafi edecek.

    Bu kapsamda bütünleme sınavı tarihleri ve 3 ders sınavları ne zaman merak ediliyor.

    Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? 2022 AUZEF telafi ve 3 ders sınavı ne zaman? İşte detaylar...

    AUZEF bütünleme ne zaman?

    AUZEF bütünleme (telafi) sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanavak.

    AUZEF 3 ders sınavı ne zaman?

    AUZEF 3 ders sınavı 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşecek.

    2022 AUZEF bütünleme (telafi) sınavları ne zaman? AUZEF 3 ders sınav tarihi... #1


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