2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik için ter döken ve sınava giren adaylar, "2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer almak ve bekçi olmak isteyenler, bu alanda ter dökmeye başladı.

Bekçilik için uzun zamandır hem sınava hem de fiziksel yeterliliğe çalışan adaylar, gerekli şartları sağladıkları sürece bu mesleği yapabilecek.

Fiziksel yeterlilik ve yazılı sınavın önemli olduğu bekçilikte, "2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusu gündeme geldi.

Adaylar bu soruların cevabını öğrenerek, sınavlarda ne kadar başarı elde ettiklerini bilmek istiyor.

Peki, 2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...

2022 bekçilik sınavı soru ve cevapları yayınladı mı? Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bekçilik sınavı tek oturum şeklinde yapılırken sınavda 5 cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verildi. Sınava ait soru ve cevaplar ise henüz yayınlanmadı.2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

Sınav sonuçlarını hesaplama sistemi

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0’a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.