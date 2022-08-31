2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık programlara tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS'de tercih süreci yarın sona ediyor.

DGS tercih işlemlerinin sona ermesine kısa bir süre kala, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? merak konusu oluyor.

2022-2023 Eğitim yılında DGS sınavına katılım sağlayanlar, başarı puanlarını öğrenci ve puanına göre bölüm ve üniversite tercihinde bulunmaya başladı.

2022-DGS tercih işlemleri 1 Eylül 2022'de bitecek.

Şimdi ise tercihlerin ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

İşte, 2022 DGS tercih sonuçlarında son durum...

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçlarının ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Konuya ilişkin gelişme ÖSYM tarafından yaşandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.