2022-EUS tercih işlemleri başladı! 2022 EUS tercih kılavuzu..

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte tercih tarihleri..

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin ne zaman başlayacağı uzun süredir araştırılıyordu. Adaylar tercih tarihlerini öğrenmek için sık sık ÖSYM'nin sitesini ziyaret ediyor.

Uzun süredir beklenen açıklama ÖSYM tarafından bugün yapıldı. ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı duyuru ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihlerinin bugün itibariyle alınmaya başladığını açıkladı.

İşte ÖSYM'den yapılan o açıklama;

"Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) tercih işlemleri, 15 – 21 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-EUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2022-EUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablo, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir."