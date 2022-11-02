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    2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..

    ÖSYM yaptığı duyuru ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı..
    • 02.11.2022 - 12:06
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    2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..

    16 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçları bugün açıklandı.

    ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."

    Sınavda ter döken binlerce aday sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesi üzerinden bilgilerini girerek öğrenebilecek.

    2022-EUS Sınav Sonuçları

    2022-STS Eczacılık Sınav Sonuçları


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