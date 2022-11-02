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Eğitim Haberleri

2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..

2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..

ÖSYM yaptığı duyuru ile Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçlarını açıkladı..