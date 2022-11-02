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- 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..
2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı..
- 02.11.2022 - 12:06
16 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçları bugün açıklandı.
ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2022-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir."
Sınavda ter döken binlerce aday sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesi üzerinden bilgilerini girerek öğrenebilecek.