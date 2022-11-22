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    2022-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022-EUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

    Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları belli oldu. Adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecekler..
    • 22.11.2022 - 16:21
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:22
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    2022-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2022-EUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

    2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonrası yapılan tercihler sonrası yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyordu.

    Tercih yapan adaylar ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamayı büyük bir merakla bekliyorlardı.

    ÖSYM bugün yaptığı resmi açıklama ile 2022-EUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

    "15 – 21 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2022 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

    2022-EUS Yerleştirme sonuçları


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