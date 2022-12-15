2022-İç Denetçi sınava giriş belgeleri erişime açıldı! ÖSYM Sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Sınav giriş belgeleri erişime açıldı..

İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Sınava girecek adaylar uzun zamandır sınav giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyordu.

Adayların sınava girecekleri yeri gösteren sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"24 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı’na (2022-İç Denetçi) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 14 Aralık 2022tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

24 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-İç Denetçi Sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. "