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    2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İl içi tayin sonuçları, tercihlerini tamamlayan öğretmenler için oldukça önemli. Peki, 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 13.07.2022 - 14:52
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    2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Bulundukları okuldan, il içerisinde yer alan farklı bir okula geçmek isteyen öğretmenler, tercihlerini yaptı.

    İl içi tayinleri için tercihlerini hazırlayan öğretmenler, gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'na çevirdi.

    İl içi tayin sonuçları, tercihlerini tamamlayan öğretmenler için kritik bir öneme sahip olacak.

    İl içinde yeni bir okula başlayacak olan öğretmenler, "2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

    Peki, 2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

    2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İl içi tayin sonuçları, 4 Temmuz ve 8 Temmuz tarih aralığında alınan il içi tayin tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

    Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesmeler ise 20 Temmuz itibariyle tamamlanabilecek.

    2022 il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? #1


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