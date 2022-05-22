2022 İSG/1 sonuç tarihi: İSG sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2022 İSG/1 sınavının tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 İSG sonuç tarihi...

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15 Mayıs 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından İSG/1 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

Sınava katılım sağlayan adaylar, ''İSG/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ÖSYM tarafından açıklanan 2022 İSG/1 sınav sonuç tarihi..

2022 İSG/1 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınav sonuç tarihi, ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre, 15 Mayıs 2022 tarihinde uygulanan İSG sınavı sonuçları, 7 Haziran'da açıklanacak.

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak ve adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak.