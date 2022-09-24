2022 KPSS Alan Bilgisi sınavı ikinci oturumu saat kaçta başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi oturumları bugün yapılacak.Birinci oturum sabah 10.15'te başladı.İkinci oturumun ne zaman başlayacağı merak uyandırdı..

31 Temmuz 2022'de yapılan ve daha sonrasında iptal edien KPSS sınavlarının yenisi geçtiğimiz hafta yapılmıştı.Bu hafta Lisans Alan Bilgisi oturumları gerçekleştiriliyor.

KPSS sınavının bu haftaki oturumları başladı.Lisans Alan Bilgisi oturumunda kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerini kapsayan birinci oturum bu sabah saat 10.15'te başladı.

İki oturum şeklinde gerçekleşecek sınavın ikinci oturumu bugün öğreden sonra gerçekleştirilecek.Sınavın saat kaçta başlayacağı merak uyandırdı.

Sınavın öğleden sonra başlayacak ikinci oturumu saat 14.45'te başlayacak.Sınava girecek adaylar saat 14.30'dan sonra sınav salonuna alınmayacak.