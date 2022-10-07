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- 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı
ÖSYM, 27 Kasım'da yapılacak sınavla ilgili başvuru süreci için düğmeye bastı.
- 07.10.2022 - 10:31
- Güncelleme : 07.10.2022 - 10:43
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularını almaya başladı.
Süreçle ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. Sınav başvurularının 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
Başvurular alınıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.
Sınav tarihi 27 Kasım
Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.
AA'nın aktardığına göre, 2022 KPSS DHBT sınavının 27 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.