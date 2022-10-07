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    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı

    ÖSYM, 27 Kasım'da yapılacak sınavla ilgili başvuru süreci için düğmeye bastı.
    • 07.10.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 10:43
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    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvurularını almaya başladı.

    Süreçle ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. Sınav başvurularının 17 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.

    Başvurular alınıyor

    Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.

    Sınav tarihi 27 Kasım

    Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.

    AA'nın aktardığına göre, 2022 KPSS DHBT sınavının 27 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.

    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı başvuruları başladı #1


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