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    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

    Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
    • 16.12.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:28
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    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı sonuçlarını ilan etti.

    ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    KPSS DHBT sonuçları belli oldu

    Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

    Açıklamada, "Sonuçlara 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren erişebilecek." denildi.

    2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ SONUÇ EKRANI

    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı #1


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