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- 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.
- 16.12.2022 - 10:58
- Güncelleme : 16.12.2022 - 11:28
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı sonuçlarını ilan etti.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım'da uygulanan 2022-KPSS DHBT sınavı değerlendirme işlemleri tamamlandı.
KPSS DHBT sonuçları belli oldu
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Açıklamada, "Sonuçlara 16 Aralık 2022 tarihinde saat 10.30'dan itibaren erişebilecek." denildi.
2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ SONUÇ EKRANI