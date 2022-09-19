2022-KPSS lisans sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı!

2022-KPSS lisans sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı!

2022 KPSS Lisans sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

İptal edilen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları dün tekrar yapıldı.

Sınava giren adaylar sınav soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının erişime açılmasını bekliyordu.Beklenen açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada "18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 18 Eylül 2022 tarihinde saat 17.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 28 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adaylar soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.