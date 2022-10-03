2022-KPSS Öğretmenlik alan bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı?

2022-KPSS Öğretmenlik alan bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayınlandı mı?

2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı sorusu gündeme geldi.

ÖSYM yaptığı açıklama ile 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik alan bilgisi soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yayınlandığını açıkladı.

Adayların uzun süredir merakla beklediği soru kitapçıkları dün itibariyle erişime açıldı.

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları ise 21 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10’ları) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz." ifadelerine yer verildi.