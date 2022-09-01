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    2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ve kılavuzu...

    KPSS ön lisans başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Bunun üzerine gözler ortaöğretim başvurularına çevrildi. Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman?
    • 01.09.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:37
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    2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ve kılavuzu...

    KPSS sınavının iptal olmasının ardından, gözler yeniden yapılacak sınava ve takvime çevrildi.

    Eylül ayının gelmesi ile birlikte ise ortaöğretim sınavı için başvuru detayları araştırılmaya başlandı.

    2022 Ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri belirlenirken, acdaylar ise ücretlerini yatırıp süreci tamamlayacak.

    Takvimin belli olmasının ardından, "2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman?" sorusu gündem oldu.

    Peki, 2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman? İşte yanıtı...

    2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman?

    KPSS Ortaöğretim başvuruları, 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek.

    ÖSYM'nin duyurusunun ardından söz konusu sınava katılacakolan adaylar, 2022 KPSS Ortaöğretim başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yapacaklar.

    KPSS ortaöğretim sınavı başvuru ücreti ÖSYM'nin 1 Eylül tarihinde yayınlandığı başvuru kılavuzuna göre 130 lira olarak belirlendi.

    2022 KPSS ortaöğretim sınav başvuruları zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim başvuru ücreti ve kılavuzu... #1

    KPSS 2022 ORTAÖĞRETİM SINAV BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ


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