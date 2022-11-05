2022-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ÖSYM uyardı!

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? ÖSYM uyardı!

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında aramalar hız kazandı. Sınava sayılı saatler kala ÖSYM'den adaylara sınav saati hakkında uyarı yapıldı.

2022-KPSS Ortaöğretim öğretim sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek adaylar sınavın saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Sıklıkla yaşanan sınava yetişememe sorunu sebebiyle ÖSYM adayları uyardı.

ÖSYM yaptığı açıklamada adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda olması gerektiğini aksi taktirde sınav salonuna alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı, pazar günü yapılacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylara saat uyarısında bulundu.

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü (yarın) saat 10.15'te başlayacak.

ÖSYM resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada "DİKKAT! 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ortaöğretim için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerine yer verdi.