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    2022 LGS'de maske takılacak mı?

    LGS sınavına girecek olan öğrenciler, sınavda maske zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. Peki 2022 LGS'de maske takmak zorunlu mu? LGS sınavında maske takılacak mı? İşte yanıtı...
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2022 - 16:44
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    2022 LGS'de maske takılacak mı?

    Koronavirüs pandemisi, eğitim hayatını da derinden etkiledi.

    Uzaktan eğitimle tanışan öğrenciler, uzun bir sürenin ardından okullara dönseler de maske takmak zorunlu oldu.

    Yüzlerce sınav, maske takma şartı ile yapıldı.

    Kısa zaman önce maske yasağının kaldırılmasıyla birlikte, LGS'ye girecek öğrenciler bu durumun kendileri için de geçerli olup olmadığını araştırıyor.

    5 Haziran Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de maske konusuna dair son dakika açıklaması geldi.

    Peki LGS'de maske takılacak mı? İşte detaylar...

    2022 LGS'de maske takılacak mı?

    Milli Eğitim Bakanı Özer, 2022 LGS sınavına maskesi girileceğini belirtti.

    Özer, "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.

    2022 LGS de maske takılacak mı? #1


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