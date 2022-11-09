2022-MHUY ön başvuru sonuçları! 2022 MHUY özel yarışma sınavı ne zaman?

Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı hakkında aramalar hız kazandı. İşte 2022 MHUY sınavı hakkıdan merak edilenler..

Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı için nihai başvuruların alınacağı tarih ÖSYM tarafından açıklandı.

Ön başvuru sonuçları dün itibariyle sonuçlanmıştı. Adaylar ön başvuru sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

ÖSYM, 2022-MHUY ön başvuru sonuçlarının açıklanması ve nihai başvuruların alınması başlığı altında bir duyuru yayınlayarak özel yarışma sınavı başvurularının yapılacağı tarihi açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da uygulanacaktır.

Adaylar, ön başvuru sonuçlarını 08 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sınava ön başvuru yapan adaylardan KPSS puanı sıralamasında kadronun yirmi katı içinde yer alıp nihai başvuru yapacak olanlar, nihai başvurularını 10 – 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaktır.

Adaylar, nihai başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 10 Kasım 2022 tarihinde saat 11.00'den itibaren yapabilecektir."