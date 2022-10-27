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    2022 MHUY sınavı ne zaman? MHUY başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

    Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihleri belli oldu.
    • 27.10.2022 - 15:59
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    2022 MHUY sınavı ne zaman? MHUY başvuruları nereden ve nasıl yapılacak?

    Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (MHUY) hakkında araştırmalar hız kazandı. Sınava girecek adaylar sınav tarihini ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

    ÖSYM bugün resmi internet sitesinden yaptığı bir duyuru ile cevap bekleyen sorulara yanıt verdi.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı başvuru ücretinin 30 TL olduğunu açıkladı.

    MHUY sınavı başvuru tarihleri

    Sınava ön başvurular 27 Ekim - 2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınava ön başvuru yaparak sıralamaya giren adaylar (atama yapılacak kadronun yirmi katı aday), nihai başvurularını 10 Kasım ile 16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacaktır.

    Başvurular nasıl yapılacak?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

    MHUY sınavı ne zaman yapılacak?

    2022 Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı (2022-MHUY), 18 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak.


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