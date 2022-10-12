2022 Mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih ücretleri ne kadar?

2022 Mühendislik tamamlama tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih ücretleri ne kadar?

ÖSYM 2022 mühendislik tamamlama tercihlerinin ne zaman yapılacağını ve tarcih ücretlerini açıkladı.İşte adayların merakla beklediği o tarih ve ücret..

ÖSYM 2022- Mühendislik Tamamlama: Tercihlerin Alınması başlığı altında tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını duyurdu.

Adaylar uzun zamandır tercih işlemlerinin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak ediyordu.Merak edilen bir diğer konu ise tercih ücretlerinin ne kadar olacağı konusu.

ÖSYM'nin resmi internet sayfasından bugün yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2022 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2022-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu’na saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." denildi.

Tercihler ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile tercihlerin 12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacağı ve işlemlerin 18 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sona ereceği açıklandı.

ÖSYM mühendislik tamamlama tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM’nin tercih için belirlediği ücret 30 TL olarak açıklandı. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılğıyla veya kartlı ödeme sistemi ile yapabilecekler.