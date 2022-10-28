Petrol
94.34
-0.74%
Euro
18.5271
-0.12%
Dolar
18.6135
0.08%
Altın
987.31
-0.69%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
379.019
-1.90%
BTXN Coin
10.58
-0.93%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman yapılacak?

    2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıtların yapılacağı tarihe çevrildi. İşte kayıt tarihi..
    • 28.10.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman yapılacak?

    2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından uzun süredir araştırılıyordu.

    ÖSYM bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ekim 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 01 – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

    Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilgili süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."

    2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman yapılacak? #1

    Kayıtlar ne zaman yapılacak?

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 1 Kasım  ile 4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 1 Kasım ile 2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.


    Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti
    Ekonomi

    Şirketlerin kur korumalı hesabına vergi muafiyeti

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Fenerbahçe, Rennes'le berabere kaldı
    Avrupa Ligi

    Fenerbahçe, Rennes'le berabere kaldı

    Görüş Bildir