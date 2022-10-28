2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıtlar ne zaman yapılacak?

2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıtların yapılacağı tarihe çevrildi. İşte kayıt tarihi..

2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından uzun süredir araştırılıyordu.

ÖSYM bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022-Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"12 - 18 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2022-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ekim 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 01 - 04 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 01 – 02 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye ilgili süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir."





Kayıtlar ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 1 Kasım ile 4 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 1 Kasım ile 2 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.