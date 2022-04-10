2022 Nisan ara tatili ne zaman bitecek? Okulların açılış tarihi

İkinci ara tatile çıkan öğrenciler, okullar ne zaman açılacak merak ediyor. Peki nisan ara tatili kaç gün, okullar ayın kaçınca başlıyor? İşte tarihler...

Milyonlarca öğrenci, ikinci kez ara tatile çıktı.

Yaz tatilini sabırsızlıkla bekleyen öğrenciiler, nisan ayında eğitime kısa bir mola veriyor.

Öğrenciler tatil vesilesiyle eksiklerini tamamlayacak, yoğun ders programının ardında dinlenebilecek.

Ancak bir yandan da okulların açılış günü araştırılıyor. Ara tatil kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor.

Ramazan ayına denk gelen ara tatil uzatacak mı sorusu da merak konusu.

Peki nisan ara tatili kaç gün? Ara tatil ne zaman bitiyor? Okullar ayın kaçında açılacak? İşte ayrıntılar...

Ara tatil ne zaman bitecek?

Ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak. Haftasonunun ardından okullar 18 Nisan Pazartesi günü eğitime başlayacak.

Ara tatil uzatılacak mı?

Bu sene Ramazan ayına denk gelen ara tatil bayrama kısa bir süre kalması nedeniyle uzatılır mı merak ediliyordu. Ancak 1 hafta olarak planlanan molanın uzatılacağına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Yaz tatili ne zaman 2022?

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.