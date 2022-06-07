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    2022 Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? MEB atama takvimi açıklandı mı?

    Atanmayı bekleyen binlerce öğretmen için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki 2022 öğretmen ataması ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 11:14
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    2022 Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? MEB atama takvimi açıklandı mı?

    Öğretmen olma hayalini eğitimle tamamlayan ancak atama bekleyen adaylar, 2022 yılı öğretmen atama takvimini bekliyor.

    Bu sene öğretmen ataması olacak mı sorusu öğretmen adaylarının gündeminde güncelliğini korurken, beklenen açıklama geldi.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022 öğretmen atamalarına ilişkin konuştu.

    Binlerce eğitimci, 2022 öğretmen atama takvimi için MEB’den gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı.

    Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atama takvimi belli oldu mu? İşte detaylar...

    2022 öğretmen ataması ne zaman?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamaların 2022-2023 eğitim-öğretim yılına yetişeceğini belirtti.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamaları ile ilgili şunları söyledi:

    “Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar. Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz.  2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak.”

    2022 Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? MEB atama takvimi açıklandı mı? #1


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