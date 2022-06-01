1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren haziran seminerlerine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. 2022 Haziran seminerinde kaç ek ders verilecek? Öğretmenler haziran seminerinde ek ders alacak mı?

2021-2022 eğitim öğretim yılı biterken, öğretmenler haziran dönemi seminerlerine dair açıklamaları yakından takip ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer MEB kadrosunda görevli 1 milyona yakın öğretmeni ilgilendiren haziran seminerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özer açıklamasında "20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde, yani seminerler haftasında, öğretmenlerimize izin veriyoruz." dedi.

Bu açıklamanın ardından öğretmenler haziran seminerinde ek ders alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı.

MEB, mesleki çalışmalara katılan öğretmenlere belli bir ücret ödemektedir.

Peki 2021-2022 yaz seminerinde öğretmenlere ek ders verilecek mi? 2022 Öğretmenler haziran seminerinde kaç ek ders alacak? İşte ayrıntılar...

2022 Öğretmenler haziran seminerinde kaç ek ders alacak?

Öğretmen seminerleri 20-24 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Online olarak yapılacak olan seminerle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden olacak. Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.