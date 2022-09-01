2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?

2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?

Öğretmenler, eğitim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Peki, 2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda görev yapan sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlere her eğitim öğretim yılı başında eğitim öğretim ödeneği yatırılıyor.

Bu eğitim - öğretim ödeneğine ilişkin detaylar ise tatilin bitmesi ve okulların açılmasına kısa bir süre kala yeniden gündem oldu.

2022 yılına ait eğitim-öğretim ödeneğini bekleyen binlerce öğretmen, arama motorlarına sorularını yazmaya başladı.

Bu kapsamda da, "2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar?" soruları gündem oldu.

Peki,2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği ne kadar? İşte yanıtı...

2022 öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere verilecek olan eğitim ödeneği ya da kırtasiye parası için henüz net bir tarih bilgisi paylaşılmadı.

Ödeneğin tarihi netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Eğitim ödeneği ne kadar?

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre; öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor. Buna göre eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2022 yılı için 1.325 TL’ye; 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarılmıştı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.