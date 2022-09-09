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    2022 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı..

    ÖSYM tarafından 16 Eylül'de açıklanacağı duyurulan YÖKDİL sonuçları bir hafta erken açıklandı.
    • 09.09.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 11:46
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    2022 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı..

    28 Ağustos'ta gerçekleştirilen YÖKDİL/2 sınavı sonuçları açıklandı.ÖSYM sonuçların erişime açıldığını resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile adaylara duyurdu.

    Daha önce 16 Eylül'de açıklanacağı duyurulan sınav sonuçları böylelikle bir hafta erken açıklanmış oldu.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    2022 ÖSYM YÖKDİL/2 sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonucu sorgulama ekranı.. #1

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruyla beraber YÖKDİL/2 sınavı sonuçları açıklandı.

    2022-YÖKDİL/2 sınavı cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

    Konuyla alakalı ÖSYM resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    YÖKDİL/2 sınav sonuçları nereden öğrenilir?

    YÖKDİL/2 sınavına giren adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilirler..


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