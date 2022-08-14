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    2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı?

    YKS sonuçlarının ardından puanlarına göre polislik tercih etmeye hazırlanan adaylar, "2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 14.08.2022 - 14:01
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    2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı?

    2.500 öğrenci alımı yapacağını açıklayan Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü için başvurular 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihinde tamamlandı.

    33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere toplam 47.111 kişinin başvuruda bulunduğu polislik alımında ön başvuru sonuçları ise açıklandı.

    Fiziksel yeterlilik ve mülakat sınavına girecek olan adaylar, ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözünü bir diğer aşamaya çevirdi.

    Sınava girmeden önce belgelerini eksik olarak tamamlamak ve sınav yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, "2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı? İşte detaylar....

    2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı?

    05 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanan ön başvuruların sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı.

    SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, aday değerlendirme ve seçme sınavına katılacakları başvuru ve sınav merkezini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

    İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar müracaat işlemleri, ön sağlık kontrolü ve fiziksel yeterlilik sınavına katılacaklardır. Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

    2022 PMYO sınavı ne zaman yapılacak? PMYO sınav yerleri açıklandı mı? #1


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