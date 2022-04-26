2022 YDS sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını paylaştı. Adaylar, aldıkları puanları sonuç öğrenme sayfasından görebilecek.

10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) sonuçları belli oldu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınava ait değerlendirme işlemlerini tamamladı.

YDS sonuçları belli oldu

Sınava girenler, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

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